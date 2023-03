Crime Boss: Rockay City zeigt viel Gameplay im neuen Trailer

HQ

Crime Boss: Rockay City war eine große Überraschung, als es während der Game Awards im Dezember angekündigt wurde. Aus dem Nichts kam dieser Raubüberfalltitel voller großer Prominenter, die vor einigen Jahrzehnten ihren Höhepunkt erreichten, wie Michael Madsen, Kim Basinger, Chuck Norris, Danny Glover und Michael Rooker.

Die Veröffentlichung ist auch nicht allzu weit entfernt, da sie am 28. März für PC und später auch für PlayStation und Xbox erscheint. Jetzt haben wir einen neuen Trailer namens "New Plans" bekommen, in dem wir Michael Madsens Charakter folgen können, der an einigen Revierkriegs-Actionszenen mit viel Gameplay teilnimmt.

Wir hoffen, dass dieses gut sein wird, da wir all die Stars lieben, die in diesem Abenteuer sind (auch; wir bevorzugen gute Spiele im Allgemeinen), aber wir sind noch nicht ganz überzeugt. Was denkst du?