Crime Boss: Rockay City erscheint im Juni auf Konsolen

In einem aktuellen Finanzbericht hat Digital Bros. enthüllt, wann Konsolenspieler sich darauf freuen können, Crime Boss: Rockay City zu spielen. Das Dokument enthüllt, dass das Spiel bis zu einem unbestätigten Datum im Juni 2024 als Epic Games Store-exklusiv bleiben wird, wobei der Titel in diesem Monat wahrscheinlich auf Steam und andere PC-Stores kommen wird. Was die Konsolenversionen betrifft, so wird das Spiel in einigen Monaten, im Juni 2023, auf PS5- und Xbox Series-Konsolen debütieren.

"Die PC-Version von Crime Boss wird nur bis Juni 2024 exklusiv auf Epic Store verfügbar sein. Der Start der Konsolenversion folgt im Juni 2023."

Der Bericht fügt hinzu, dass das Spiel "eine der größten Investitionen der Gruppe durch ein internes Studio" ist und so konzipiert wurde, dass "wiederkehrende zusätzliche Inhaltsproduktion" es ermöglicht, das Spiel zu unterstützen und, wie Digital Bros. hofft, weiterhin Einnahmen für "mehrere Jahre" zu generieren.

Werdet ihr Crime Boss: Rockay City spielen, wenn es am 28. März auf dem PC erscheint, oder wartet ihr im Juni auf die Konsolenversion?