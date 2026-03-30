Crime 101 kommt am Mittwoch zu Prime Video

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Als der neueste Actionfilm mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle Anfang dieses Jahres in die Kinos kam, war er kein großer Erfolg und erzielte während seiner Kinolaufzeit etwas mehr als 70 Millionen Dollar – ein enttäuschendes Ergebnis angesichts des angeblichen Budgets von 90 Millionen Dollar. Mit dieser Leistung im Hinterkopf ist es nicht überraschend, dass Amazon MGM Studios den Film so schnell wie möglich zugänglicher machen will.

Wir sagen das, da bestätigt wurde, dass Crime 101 bereits ab Mittwoch, dem 1. April, auf Prime Video erscheinen wird. Und nein, das ist kein präventiver Aprilscherz.

Was Crime 101 bietet, so ist unten die Filmzusammenfassung sowie der Kinotrailer zu sehen. Der Film ist ein echter Star-gespickter Film, da außerdem Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh und Nick Nolte mitwirken.

"Vor dem sonnengebleichten Rausch von Los Angeles webt Crime 101 die Geschichte eines schwer fassbaren Juwelendiebs (Chris Hemsworth), dessen Reihe von Überfällen entlang der 101 Freeway die Polizei verwirrt hat. Als er den Treffer seines Lebens sieht, kreuzt sich sein Weg mit dem einer desillusionierten Versicherungsmaklerin (Halle Berry), die vor ihrer eigenen Scheidewegung steht. Überzeugt, dass er ein Muster gefunden hat, nähert sich ein unermüdlicher Detektiv (Mark Ruffalo) und erhöht die Einsätze noch mehr. Als der Coup näher rückt, beginnt die Grenze zwischen Jäger und Gejagten zu verschwimmen, und alle drei stehen vor lebensentscheidenden Entscheidungen – und der Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt."