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Wenn man die Starpower in Crime 101 bedenkt, ist es fast schockierend, dass der Film an den Kinokassen kaum 70 Millionen Dollar einspielte. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro - das sind einige der größten Stars Hollywoods heute oder einige der vielversprechendsten Aufsteiger, und doch erwies sich dieser Film als ziemlich tragisch bei den Kinobesuchern. Zugegeben, ich bin Teil des Problems, da ich darauf gewartet habe, Crime 101 auf Prime Video zu sehen, obwohl das vielleicht ein Fehler war.

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Ich sage das, weil das, was Autor und Regisseur Bart Layton mit diesem Film geschaffen hat, ein ziemlich eleganter und spannender Actionfilm ist, der eindeutig viel Inspiration von Heat schöpft. Die Handlung dreht sich um einen erfahrenen Räuber, der nur reiche und gut versicherte Leute ins Visier nimmt, nie zu Gewalt greift und zudem keine Spuren seiner Anwesenheit hinterlässt. Das ist Hemsworths Davis, auch bekannt als der 101-Dieb, da er dazu neigt, all seine Verbrechen in Reichweite dieser charakteristischen Straße durch Los Angeles zu begehen. Davis ist hin- und hergerissen bezüglich seines Lebens, und als eines Tages ein rivalisierender Räuber einen von ihm geplanten Auftrag annimmt und eine Spur der Gewalt hinterlässt, verstärken die örtlichen Behörden ihre Bemühungen, diesen legendären Dieb zu neutralisieren. Dies führt zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem emotional gestörten Kriminellen und einem von den Schicksalsschlägen des Lebens gezeichneten Polizisten, gespielt von Ruffalo. Ach ja, und dazwischen haben wir einen grausamen und impulsiven rivalisierenden Dieb, gespielt von Keoghan, während Berry als Versicherungsmakler im Zentrum dieses verdrehten Dreiecks gefangen ist.

Kommt euch das bekannt vor? Wenn ihr kürzlich Heat gesehen habt oder eine Auffrischung braucht, indem ihr die Handlungszusammenfassung dieses Films lest, werdet ihr einige deutliche Vergleiche bemerken. Man könnte argumentieren, dass dieses Maß an Vertrautheit seine Probleme hat, aber ich würde behaupten, das gilt nur, wenn Crime 101 es nicht geschafft hätte, eine unterhaltsame Geschichte auf diesen Heat-ähnlichen Prämissen zusammenzustellen. Und das tut es tatsächlich. Es gibt verwobene und verschmelzende Handlungsstränge, die die Hauptbesetzung isolieren und dann verbinden, es gibt spannende und chaotische Verfolgungsjagden, intensive Konfrontationen, bei denen alles passieren könnte, und ein emotionales Chassis, das alles zusammenhält, jede Figur menschlich macht, sie abrundet und realer erscheinen lässt.

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Der Punkt ist, dass Crime 101 ein eleganter und stilvoller Krimi-Thriller ist, der mehr richtig als falsch macht. Die Besetzung ist fähig und gut zusammengestellt, die Action ist effektiv choreografiert, und alles fügt sich zu einem Film zusammen, der Los Angeles wieder wie das Zentrum der Welt wirken lässt, so wie es Heat geschafft hat.

Ist es perfekt? Überhaupt nicht. Mit einer Laufzeit von etwa 140 Minuten ist es ein langer Film, der davon profitiert hätte, etwas gekürzt zu werden, um ihn idealerweise innerhalb der Zwei-Stunden-Marke zu bringen und eine ausgewogenere Erzählung zu schaffen. Es ist derzeit nicht besonders ausgewogen, aber nach 90 Minuten fragt man sich, ob man die Dinge hätte kürzen oder schneller bewegen können, um die gleichmäßigere Struktur zu erhalten.

Ähnlich wirken einige der kleineren Handlungsbögen trotz all der Pausen, die der Film derzeit bietet, eher wie Füllmaterial als wie etwas Substanzielles. Ob es nun die Romanze zwischen Davis und Barbaros Maya ist oder sogar die Art, wie Berrys Sharon sich an eine zunehmend ungerechte Karrieresituation anpasst. All das hat eine gewisse Bedeutung für die Hauptgeschichte und ist daher wichtiges Erzählen, aber es wird nicht gerade so behandelt, dass es besonders unterhaltsam oder einprägsam wirkt.

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Es gibt also Bereiche, die verbessert werden können, aber das sollte nicht von der Tatsache schmälern, dass Layton mit Crime 101 einen ziemlich guten Actionfilm geschaffen hat. Auch hier ist er elegant und fesselnd, und größtenteils wird man von diesem spektakulären Heist-Thriller unterhalten werden.