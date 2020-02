Crews of Rage stürmt nächste Woche zu Sea of Thieves

Das neueste Content-Update von Sea of Thieves startet in der nächsten Woche, genauer gesagt am 19. Februar. Das Studio hält die meisten Details weiterhin unter Verschluss, doch wir wissen bereits, dass das Studio zuletzt den Schwertkampf überarbeitet hat. Wie gewohnt gibt es neue Schatzkisten, die diesmal explodieren, wenn Spieler sie nicht stets in ihrer Nähe aufbewahren. Für uns klingt das nach einer hervorragenden Falle, um chaotische Schlachten zu beginnen.

Außerdem wurde eine sogenannte "Pirate Appearance Potion" erwähnt, mit der Spieler ihr Aussehen ändern dürfen. Das Item steht im Pirate Emporium bereit, ihr müsst dafür also tief in die Tasche greifen. Außerdem wissen wir noch nicht genau, wie der Trank funktionieren wird.