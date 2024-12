Crescent County ist ein Hexen-Tech-Open-World-Drift- und Fahrerlebnis

Während des Day of the Devs: The Game Awards Edition Showcase präsentierte der Entwickler Electric Saint gerade den neuesten Blick auf sein Witch-Tech-Open-World-Drift- und Fahrspiel Crescent County.

Bei diesem Titel handelt es sich um eine Einzelspieler-Lebenssimulation, die sich um einen jungen Erwachsenen dreht, der in die hochoktanige Welt der Motorbesen verwickelt wird. Die Idee ist, dass Sie dieses Motorbesenfahrzeug nutzen, um Ihr Doppelleben als Kurier zu erfüllen, der tagsüber Pakete ausliefert, und nachts als verrückter und exzentrischer Straßenrennfahrer. Um das Ganze abzurunden und in die Elemente der Lebenssimulation zu passen, kannst du dann eine Crew zusammenstellen, die aus anderen Besenfahrern besteht, deine kleine Wohnung individuell gestalten und dich in lokalen Klatsch und Tratsch und Gesprächen verwickeln und dich vielleicht sogar verlieben.

Crescent County wird auf Unreal Engine 5 entwickelt und soll auf PC- und Xbox Series-Konsolen erscheinen. Im Moment hat das Spiel noch kein Veröffentlichungsdatum, aber während der Show wurde ein neuer Trailer vorgestellt, der ein weiteres Beispiel für das Gameplay gibt, das Sie unten neben einer Reihe neuer Screenshots sehen können.