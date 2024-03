Creepy Duck Design hat ein schauriges neues Poster für The First Omen enthüllt

HQ

Da The First Omen in wenigen Wochen in die Kinos kommen soll, hat Creepy Duck Design ein schauriges neues Poster für das Horror-Prequel enthüllt.

Das Poster, das unten zu sehen ist, zeigt zwei Dämonen, die sich ein Baby schnappen, und es enthält den Slogan "Zeuge der Geburt des Bösen".

The First Omen, der am 5. April in die Kinos kommt, ist der erste Film der Reihe seit dem Remake von The Omen aus dem Jahr 2006. In den Hauptrollen sind Nell Tiger Free (Dienerin), Tawfeek Barhom (Maria Magdalene), Sonia Braga (Der Kuss der Spinnenfrau), Ralph Ineson (Die Hexe, Onyx der Zufällige) und Bill Nighy (Lebend) zu sehen.

In der Inhaltsangabe des Films heißt es: "Als eine junge Amerikanerin nach Rom geschickt wird, um ein Leben im Dienst an der Kirche zu beginnen, stößt sie auf eine Dunkelheit, die sie dazu bringt, ihren eigenen Glauben in Frage zu stellen und eine schreckliche Verschwörung aufzudecken, die hofft, die Geburt des fleischgewordenen Bösen herbeizuführen."