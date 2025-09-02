Creepshow nach vier Staffeln abgesetzt

HQ

Nach vier Staffeln geht die Lichter aus für Creepshow. Shudder hat Berichten zufolge beschlossen, die Anthologie-Serie, deren letzte Folge bereits im Oktober vor zwei Jahren ausgestrahlt wurde, nicht zu verlängern. Offiziell hat sich der Streaming-Dienst noch nicht dazu geäußert, aber eine Quelle, die der Produktion nahe steht, behauptet, dass die Serie immer nach vier Staffeln enden sollte. Ob das die Wahrheit ist oder nur ein bequemer Weg, um den Schlag abzumildern, werden wir vielleicht nie erfahren - aber für Fans, die Creepshow verfolgt und es für genau das geliebt haben, was es war, ist dies ein großer Verlust.

Die Serie lieferte eine köstlich chaotische Mischung aus unheimlichen, blutigen und oft verspielten Geschichten, mit sowohl erfahrenen Veteranen als auch frischen Stimmen hinter der Kamera. Regisseure wie Joe Lynch, David Bruckner und Produzent Greg Nicotero selbst trugen dazu bei, neben Drehbüchern von Genre-Giganten wie Stephen King, Joe Hill und Dana Gould. Die Besetzung war ebenso beeindruckend und umfasste Auftritte von Giancarlo Esposito, Adrienne Barbeau, Molly Ringwald, Jeffrey Combs und David Arquette.

Was kommt als nächstes für Horror-Fans? Die dritte Staffel von Monster auf Netflix steht vor der Tür und dreht sich um Ed Gein - eine Geschichte, die garantiert blutig und intensiv wird.

Hast du Creepshow geschaut und auf welche Horrorserien freust du dich am meisten?