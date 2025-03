Creed-Star hofft, dass Jonathan Majors im vierten Film zurückkehren wird

Michael B. Jordan, der sowohl die Hauptrolle spielt als auchCreed IV Regie führt, hofft, wieder mit Jonathan Majors zusammenarbeiten zu können, wie in einem Interview mit The Hollywood Reporter bestätigt wurde. Und das trotz der gravierenden rechtlichen Probleme, in die der Hollywood-Schauspieler verwickelt war und die ihn später praktisch seine gesamte Karriere kosteten. Kein Wunder, denn er wurde von seiner Ex-Freundin wegen Körperverletzung und Belästigung verurteilt, die auf versteckten Audioaufnahmen zugab, dass er seine ehemalige Partnerin erwürgt hatte.

Majors selbst hat ebenfalls Interesse an Creed IV bekundet und sagte in demselben kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter:

"Ich würde gerne Creed IV zusammen machen – neben anderen Projekten."

Doch Michael B. Jordan will Majors offenbar noch einmal eine Chance geben, nachdem er in Creed III, einem Jugendfreund von Adonis Creed, die Rolle des Damian Anderson spielte. Jordan glaubt, dass es Raum für eine Rückkehr von Majors' Figur im vierten Film gibt.

Bedeutet das, dass 2025 das Jahr des Comebacks der Majors sein könnte? Wer weiß, sein Film Magazine Dreams erhielt nach seiner Premiere auf der Sundance Film Festival eine positive Resonanz, nachdem er zunächst wegen rechtlicher Probleme abgesetzt worden war. Es gab auch Gerüchte, dass Marvel Zukunftspläne für Majors haben könnten, aber wie viel Wahrheit in diesem Gerücht steckt, ist noch unklar.

Sind Sie der Meinung, dass Majors eine zweite Chance erhalten sollte und würden Sie ihn gerne in Creed IV zurückkehren sehen?