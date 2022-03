Credit-Auszahlung, Mikrotransaktionen und Always Online: Spieler von Gran Turismo 7 sind unzufrieden

HQ

Die Implementierung von Mikrotransaktionen und kostenpflichtigen Premiumwährungen in Gran Turismo 7 ist seit letzter Woche noch etwas problematischer. In den Patch-Notizen enthüllt Polyphony Digital, dass die Credits-Belohnungen vieler Strecken „angepasst" wurden, was viele der effizienteren Möglichkeiten zum Verdienen der In-Game-Währung (das zum Freischalten der Autos benötigt wird) eliminiert hat. Das ärgert einige Nutzer, da sie den Eindruck erhalten, zu Mikrotransaktionen gedrängt zu werden.

Nach Veröffentlichung des jüngsten Patches war das Spiel aufgrund von Serverwartungen für mehrere Stunden lang unspielbar, da das Rennspiel selbst für Offline-Rennen aus irgendeinem unerklärlichen Grund eine permanente Internetverbindung voraussetzt. Aufgrund dieser Dinge sind einige Leute überaus unzufrieden mit Gran Turismo 7. Auf Metacritic ist die Nutzerbewertung des Spiels dank all dieser Faktoren bei einem ernüchternden Wert von 2,2 von 10 möglichen Punkten angelangt - das ist der niedrigste Wert, den ein von Sony veröffentlichtes Spiel bislang erzielt hat.

