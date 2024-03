Creatures of Ava angekündigt und mit gemütlichem Trailer gezeigt

Inverge Studios hat sein neues Spiel mit einem Trailer vorgestellt. In Creatures of Ava spielst du einen Charakter namens Vic und heilst mit deiner Flöte Tiere, die infiziert und verwildert sind. Der Trailer zeigt eine sehr bunte und gemütliche Welt mit einer reichen Tierwelt. Es scheint viel zu entdecken zu geben und man kann sogar Fotos von den kleinen Kreaturen machen.

Die Entwickler beschreiben ihre Vision für das Spiel wie folgt:

"Eines unserer übergeordneten Ziele bei der Entwicklung des Spiels war es, es gewaltfrei zu machen und gleichzeitig Spaß zu machen. Von Anfang an waren wir fasziniert von der Idee, Kreaturen von einem fernen Planeten zu retten, nicht aus irgendeinem utilitaristischen Zweck, sondern einfach, weil sie fühlende Wesen sind, die Mitgefühl verdienen. Mit dieser Vision im Kopf war es wichtig, ein gewaltfreies Spiel zu entwickeln."

Rhianna Pratchett, Tochter des Fantasy-Autors Terry Pratchett, ist an der Entwicklung beteiligt. Zuvor hat sie Drehbücher für Spiele wie Rise of the Tomb Raider, Heavenly Sword und Mirror's Edge geschrieben. Das Spiel wird von 11 Bit Studios veröffentlicht und erscheint für PC und Xbox Series S/X. Es wird auch im Game Pass enthalten sein.