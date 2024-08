HQ

Creatures of Ava kommt aus dem Spanischen Inverge Studios und Chibig, letzteres wohl am bekanntesten für die gemütlichen Summer in Mara und Koa and the Five Pirates of Mara. Creatures of Ava ist ein bisschen im gleichen Stil und ist auch etwas so Ungewöhnliches wie ein Abenteuer ohne Gewalt, aber mit einem starken Fokus auf Erkundung.

Die Geschichte spielt auf dem mysteriösen Planeten Ava, wo die junge Naturabenteurerin Victoria, einfach bekannt als Vic, ihr kleines Raumschiff zum Absturz gebracht hat. Ehrfürchtig macht sich Vic auf, den Planeten zu erkunden, und erfährt bald, dass Tiere, Pflanzen und die einheimischen Naam-Stämme von einer dunklen Infektion bedroht sind, die die Eingeborenen The Withering nennen. Vic macht sich mit ihrer Forschungspartnerin Tabitha auf, um die Tierwelt des Planeten vor der verheerenden Infektion zu retten, indem sie die Tierarten auf dem Planeten kartiert und sie in eine BioArche teleportiert - außerhalb des Planeten.

Ava ist in vier Bereiche unterteilt und jeder Bereich hat seine eigene Tier- und Pflanzenwelt. Vic wird die Gebiete erkunden, die einzigartigen Pflanzen und Tiere entdecken, die Tierarten dokumentieren und mehr über sie erfahren, indem er Fotos macht und mit ihnen interagiert. Es gibt sowohl gesunde Tiere in freier Wildbahn als auch Tiere, die bereits infiziert und feindselig und aggressiv geworden sind, und sie muss sie mit einem Zauberstab retten und heilen, den sie kurz nach ihrer Ankunft in Ava erhalten hat.

Vic hat auch eine Zauberflöte bei sich, die sie vom ersten Naam-Stamm, den sie trifft, geschenkt bekommen hat, und sie lernt auf ihrem Weg, mehrere Melodien auf dieser Flöte zu spielen. Das bedeutet auch, dass sie mit der Flöte die Geräusche der Tiere imitieren kann und sie sich somit bei ihr sicher fühlen und ihr helfen, verschiedene Aufgaben in der Umgebung zu lösen, wie z.B. Hindernisse zu beseitigen, große Kisten zu schieben oder magische Blumen zu öffnen. Die Tiere folgen Vic auch, wenn sie eine spezielle Melodie spielt, damit sie die Tiere an einigen Teleportern einsammeln kann, die Tabitha aufgestellt hat, um sie zur BioArk zu schicken.

Zum Schluss muss Vic verschiedene Aufgaben bzw. Missionen für den Naam-Stamm lösen, die leider nicht besonders interessant sind und sich meist darum drehen, Dinge in der Umgebung zu finden, etwas für den Dorfvorsteher zu besorgen oder ähnliches. Zusätzliche Nebenmissionen werden ebenfalls eröffnet, wenn du die Missionen abschließt, und es gibt viele Dinge, auf die du in der Umgebung achten kannst, wenn du der gründliche Typ bist.

Creatures of Ava ist in gewisser Weise ein "Wohlfühlspiel", bei dem du die Umgebung in deinem eigenen Tempo ohne Stress oder Gewalt erkunden, dich mit den verschiedenen Tierarten anfreunden und deine Avapedia mit Bildern und Informationen über die Tiere und Pflanzen füllen kannst. Es gibt auch die zugrundeliegende Erzählung von der Menschheit, die auf einem fremden Planeten ankommt, um "die lokalen Stämme und Tiere zu retten", indem sie beide vom Land entfernt - dieser Teil wird im Laufe des Spiels immer offensichtlicher, aber mehr darüber werde ich hier nicht verraten.

Creatures of Ava ist ein wunderschönes Spiel, obwohl die Grafik eher einfach ist. Ava ist ein wunderschöner Ort mit Pflanzen, großen Bäumen, plätschernden Bächen und gemütlichen Dörfern, zu denen die Naam-Stämme gehören. Es ist alles in eine Fülle von Farben getaucht und hat gleichzeitig einen einfachen und leicht cartoonartigen Stil, aber es ist schön und funktioniert gut. Der Sound, und vor allem der Soundtrack, ist hier der Schlüssel, da die Flöte einer der wichtigsten Teile des Spiels ist und es einige wirklich schöne Melodien im Soundtrack gibt.

Das Spiel ist leider ein wenig rau an den Rändern, aber nichts, was das Erlebnis wirklich ruiniert - es ist jedoch etwas, das man merkt. Manchmal kann die schöne Musik plötzlich verschwinden, die Menüs und die Spielkarte sind beide unnötig schwer zu bedienen, die Steuerung ist ein bisschen panzerartig und etwas ungenau und die Tiere können in der Umgebung stecken bleiben, so dass sie Vic durch die Landschaft folgen müssen. Vor allem die Karte ist frustrierend zu bedienen und es fühlt sich an, als hätte das Spiel etwas mehr Zeit im Ofen gebrauchen können.

Am Ende ist Creatures of Ava eine etwas mittelmäßige Erfahrung. Die oben genannten Frustrationselemente werden durch die Tatsache verstärkt, dass das Spiel etwas eintönig wird, da man mehr oder weniger in allen vier Bereichen des Spiels das Gleiche wiederholt - es gibt neue Hindernisse und neue feindliche Pflanzen und Tiere in den Gebieten, aber es gibt nicht viel Abwechslung im Gameplay.

Wenn du der Typ bist, der es liebt, jeden Winkel einer Spielwelt zu erkunden und sich gemächlich durch eine etwas überladene Spielwelt zu bewegen, könnte dies eine großartige Möglichkeit sein, sich die Zeit zu vertreiben. Es ist auch erwähnenswert, dass Creatures of Ava am Veröffentlichungstag auf Game Pass gelandet ist, wenn Sie also nach etwas suchen, mit dem Sie herumspielen können, werfen Sie einen Blick auf dieses Spiel, denn es hat sicherlich seine Momente.