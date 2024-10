Creature Commandos wird das DC-Universum diesen Dezember mit viel Gewalt eröffnen

HQ

DC hat vor ein paar Wochen bestätigt, dass seine Zeichentrickserie Creature Commandos im Dezember auf Max erscheinen wird und damit die neue Ära der DC Universe einläutet. Jetzt, nach dem Panel auf der New York Comic-Con von DC, wurde uns auch ein erster Trailer für die Serie präsentiert, der uns ein Beispiel für den Ton und die Action gibt.

Creature Commandos folgt einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Monstern, die unter den wachsamen Augen von Rick Flag Sr. und Amanda Waller eine unmögliche Leistung vollbringen sollen. Im Wesentlichen handelt es sich um eine übernatürlichere Version von Suicide Squad.

Creature Commandos wird am Max am 5. Dezember eintreffen. Was der Plan für Regionen ohne den Dienst ist, wurde zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht mitgeteilt. Schauen Sie sich den Trailer unten an.