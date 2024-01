Creature Commandos fügt dem Witcher-Star seinen Cast hinzu

James Gunn hält sich in diesen Tagen auf jeden Fall auf Trab, da er nicht nur an Superman: Legacy und Peacemaker Staffel 2 arbeitet, wenn es um Live-Action geht, sondern auch an einer neuen Zeichentrickserie namens Creature Commandos.

Die Serie hat gerade mit Anya Chalotra einen weiteren großen Star in ihre Besetzung aufgenommen. Wie Gunn selbst auf Threads bestätigte, wird der The Witcher-Star in der Serie die Wonder Woman-Bösewichtin Circe spielen. Anya Chalotra ist derzeit vor allem für ihre Rolle als Yennefer von Vengeberg in der Netflix-Serie The Witcher bekannt, die sich auf ihre vierte Staffel vorbereitet.

Es ist wahrscheinlich, dass Chalotra viel Erfahrung aus ihrer Zeit als Yennefer in die Rolle der Circe einbringen kann. Es scheint, als ob die griechische Zauberin Yennefer in gewisser Weise ähnelt und nur ein bisschen mehr eine böse Version des Charakters sein wird.

Denkst du, dass dies eine gute Wahl für die Besetzung ist?