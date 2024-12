HQ

Es gab einen unerwarteten Hype um die Zeichentrickserie Creature Commandos, trotz der Tatsache, dass sie Charaktere enthält, die den meisten Menschen wahrscheinlich völlig unbekannt sind. Der Grund dafür ist natürlich, dass es der offizielle Startschuss für James Gunns (und Peter Safrans) neues DC-Universum ist.

Dass Gunn involviert war, zeigt sich schon sehr früh. Die Grundprämisse des Films ähnelt Gunns The Suicide Squad aus dem Jahr 2021, und eine Gruppe von problematischen Charakteren wird für eine hochkarätige Mission angeheuert, für die die Regierung keine offiziellen Ressourcen bereitstellen will. In den ersten Szenen treffen wir auf die bekannte Amanda Waller (die irgendwann eine Serie bekommen wird) und Rick Flag Sr. (Vater von Rick Flag, der in dem bereits erwähnten The Suicide Squad vom Friedensstifter getötet wurde - etwas, das auch in Creature Commandos angesprochen wird).

Die geheime Mission besteht darin, eine Prinzessin in einem fiktiven osteuropäischen Land vor einer extremistischen Bewegung zu schützen, und um dies zu erreichen, wird die Flagge von einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Kreaturen unterstützt, darunter die aquatische und scheinbar ganz normale Mutantin Nina (gespielt von Zoë Chao), die von Frankenstein inspirierte Die Braut (gespielt von Indira Varma), der heftig radioaktive Doktor Phosphorus (phänomenal gespielt von Alan Tudyk), Der Suicide Squad-Überlebende Weasel (gespielt von Sean Gunn) und mein persönlicher Favorit, der wahnsinnige Androide G.I. Robot (ebenfalls gespielt von Sean Gunn) - dessen Lebensziel es ist, Nazis jederzeit und überall zu töten.

Gunns Beteiligung an der Produktion und dem Schreiben des Drehbuchs ist offensichtlich. Es ist sein typischer Humor, der oft sehr gut funktioniert, aber immer mit einer klaren unterschwelligen Liebe zu allem, was ein bisschen anders ist. Es ist auch keine Kinderserie und wenn man sich einen Zeichentrickfilm wie The Suicide Squad oder Peacemaker vorstellt, kommt man dem Ton dieser Produktion ziemlich nahe. Gunns Vorliebe, den Zuschauern nicht zu viel zu erklären, scheint auch durch, sicher, wir bekommen Rückblenden, wo es nötig ist, aber man muss sich nicht durch irgendwelche sogenannten "Ursprungsgeschichten" quälen, man wird erwartet, dass man die Prämisse so akzeptiert, wie sie ist, und zwar sofort.

In Bezug auf das Design ist die Serie eindeutig westlich, obwohl es Features gibt, die an japanische Anime erinnern, und das französische Studio Bobbypills, das die Animation gemacht hat, liefert von gruseligen Situationen über Romantik bis hin zu Action wirklich hohe Klasse. Die Musik ist eines der stärksten Elemente der Serie, und der Soundtrack ist mit verschiedenen Künstlern gefüllt, darunter das norwegische Kaizers Orchestra und das finnische Korpiklaani. Auch die Komponisten Clint Mansell und Kevin Kiner steuern stimmungsvolle und abwechslungsreiche Musik bei, um die Lücken zu füllen.

Die sieben Episoden sind etwa 22 Minuten lang, und damit sollten wir vielleicht nicht auf zu viel Handlungstiefe hoffen und es fühlt sich fast so an, als würden die Episoden kurz nach ihrem Start enden. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in einigen Szenen etwas mehr Zeit hätten. In der zweiten Folge geht es jedoch etwas heiß her und es gibt Hinweise darauf, wohin die Reise der Serie gehen wird. Es verspricht sehr gut zu werden und die Creature Commandos Gang ist leichter zu mögen als The Suicide Squad, das ein bisschen zu zahlreich und verstreut war, aber auch Harley Quinn als offensichtlichen Star der Gruppe hatte. Nichts davon gibt es hier und da alle Kreaturen (außer vielleicht Weasel, aber das kann kommen) echte Persönlichkeiten haben, denke ich, dass jeder seine persönlichen Favoriten finden wird.

Ich hoffe, dass dies der Ansatz ist, den Gunn in seinem neuen DC-Universum verfolgen wird, das sich bissig, lustig und dennoch ernst anfühlt, mit einem Gefühl für den Einsatz und ohne sich in jeder Szene auf massive Zerstörung verlassen zu müssen - und vor allem auf das Herz. Kurz gesagt, ein sehr guter Start.