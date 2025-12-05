Creative Assembly verspricht eine neue Total War-Spielenthüllung bei The Game Awards

HQ

Im Rahmen der 25th Anniversary Showcase für Total War hatten Entwickler Creative Assembly und Publisher Sega viel über das beliebte Grand-Strategy-Franchise zu verraten.

Während der Veranstaltung haben wir eine neue Erweiterung für Total War: Warhammer III kennengelernt, die als Lords of the End Times gilt, die irgendwann im Sommer 2026 veröffentlicht wird. Darüber hinaus wurde Total War: Medieval III der Welt vorgestellt, wobei dies als das "definitive Total War-Sandbox-Set mit der mittelalterlichen Welt" gilt, ein Projekt, das darauf abzielt, "akribische historische Authentizität mit beispielloser Spielerfreiheit" zu verbinden, eine vollständige "Wiedergeburt des historischen Total War", wie der Entwickler es ausdrückt.

Während Sie unten die Trailer zu beiden Spielen sehen können, ist dies nicht alles, was die britischen Strategie- (undAlien: Isolation Entwickler-)Experten in der Pipeline haben.

Neben der Arbeit an der Alien: Isolation Fortsetzung wurde uns mitgeteilt, dass wir nächste Woche in den frühen Morgenstunden des 12. Dezember eine weitere Total War -Enthüllung bei The Game Awards erwarten können. Wir erfahren nicht viel mehr, was uns erwartet, aber es gibt Gerüchte, dass ein Star Wars Total War -Spiel in Arbeit ist, also ist das vielleicht etwas, das wir bei der von Geoff Keighley moderierten Show treffen.

Was wäre dein Traumspiel Total War ?