Creative Assembly rüstet auf, kündigt Total War: Warhammer III an

Sega und Creative Assembly haben soeben Total War: Warhammer III angekündigt, das verschiedene neue Rassen aus der Fantasy-Welt in den Kampf werfen wird. Erstmals mit dabei sind die Königreiche von Kislev und Cathay, sowie die Chaos-Fraktionen Korne, Nurgle, Slaanesh und Tzeentch (die wir alle nicht aussprechen können). Erwartet legendäre Helden, Monster und magische Kräften in groß angelegten Echtzeitstrategieschlachten. Konkrete Informationen oder ein erwartetes Erscheinungsdatum für Total War: Warhammer III wurden nicht bekanntgegeben. Wir wissen bislang nur, dass es voraussichtlich in diesem Jahr landen wird.

"Unsere Vision war es von Anfang an, eine Serie zu kreieren, die sich wie eine unglaubliche Reise durch diese Welt anfühlt, die wir alle lieben", schreibt Ian Roxburgh, Game Director von Warhammer III, in einer Pressemitteilung. "Die enorme Unterstützung unserer Spieler, die zur Sicherstellung des Erfolgs der ersten beiden Installationen führte, hat unseren Ehrgeiz auf ein neues Niveau gehoben und deshalb können wir es kaum erwarten, dass alle [Warhammer 3] erleben."