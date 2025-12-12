Creative Assembly hat Total War: Warhammer 40K auf The Game Awards 2025 angekündigt

Wir wissen, dass Creative Assembly möglicherweise sowohl an Warhammer 40K als auch an Star Wars arbeitet. Das Leck stellte sich als wahr, als wir Total War: Warhammer 40K in einem spektakulären Trailer sahen, in dem Space Marines gegen Greenskins um Planeten kämpften. Wir sahen Bombardements aus dem Weltraum, Truppen, die auf dem Planeten landeten, und wie man von den Schlachtfeldern auf dem Planeten ins All hinauszoomen kann. Ob dies im Spiel möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Das Spiel scheint in mehreren Sonnensystemen zu spielen, und der Krieg um diese Planeten scheint ein bedeutender Teil des Erlebnisses zu sein.

Das Spiel ist auf die gleiche Weise gestaltet wie Total War: Warhammer. Anfangs können wir als vier Fraktionen spielen. Das sind die Aeldari, Astra Militarum, Orks und Space Marines. Die Idee ist, dass dies in Zukunft mit mehr Fraktionen, Helden und bedeutenden Charakteren erweitert wird. Du kannst deine Truppen mit Emblemen, Farben, Flaggen und Ausrüstung anpassen. Darüber hinaus können Sie Verstärkung, Bombardierungen und vieles mehr rufen. Das wird auch das Umfeld verändern. Damit kannst du Deckung schaffen oder die Deckung des Feindes zerstören.

Creative Assembly wird am 16. Dezember weitere Informationen bereitstellen, und der Titel soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Leider haben wir kein Veröffentlichungsdatum für den Titel, aber unten könnt ihr euch einen Trailer ansehen. Wirst du Total War: Warhammer 40K spielen?

HQ

Die Schlachtfelder scheinen von Schießereien und Nahkämpfen in zerstörbaren Umgebungen dominiert zu sein.