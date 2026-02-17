Creative Assembly fügt Tiger Warriors zu Total War: Warhammer III als Teil des ersten Charakterpakets des Spiels hinzu

HQ

Creative Assembly, der Entwickler der Total War: Warhammer-Reihe, geht zum 10-jährigen Jubiläum der Reihe völlig aus der Bahn. Diesen Sommer bekommen wir nicht nur das Lords of the End Times-DLC, sondern auch das erste Charakterpaket, das davor erscheint und einen brandneuen Charakter ins Spiel und Setting von Warhammers Old World einführt.

Creative Assembly hat gemeinsam mit Games Workshop die Einführung von Bhashiva, der Wüstentigerin, dem Weißen Tiger von Shang Yang und ihren Tigerkriegern ermöglicht. Da es Warhammer ist und wir nicht um Metaphern oder Ähnliches herumtanzen, meinen wir mit Tiger Warriors natürlich Tigermenschen mit Fell und Streifen und all dem.

Das Charakterpaket kostet £3,99 / $4,99 / €4,99 und bietet einige Einheiten sowie Bhashiva selbst. Die Tigerkrieger werden Teil des Cathayan-Rosters sein, da ihre Überlieferung erzählt, dass sie aus den Ländern von Ind reisten, um Erlösung zu suchen, und diese beim Eisendrachen Zhao Ming fanden. Es gibt auch interessante Hintergrundgeschichten darüber, dass die Tigerkrieger den Kräften des Chaos widerstanden, als die Alten ursprünglich die Welt von Warhammer Fantasy verlassen hatten.

Das Team von CA strebt einen späten Frühlingsveröffentlichungstermin für das Charakterpaket an, und wir haben also noch etwas Zeit, bevor wir Bhashiva in Aktion sehen werden. Wenn wir es jedoch tun, wird uns ein Einheitentyp versprochen, der völlig anders ist als das, was wir bisher in Cathay gesehen haben.