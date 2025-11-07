Creative Assembly Details zu den Einheitenaufstellungen und Gameplay-Showcases für den DLC Tides of Torment

HQ

Wie ihr wahrscheinlich in unserem letzten Artikel bemerkt habt, in dem wir alles zusammengefasst haben, was wir über den DLC "Tides of Torment" von Total War: Warhammer III wussten, wussten wir, dass das nächste Lord- und Einheitenpaket am 4. Dezember zusammen mit einer Präsentation zum Jubiläum von Total War erscheinen würde.

Das hat CA jedoch nicht davon abgehalten, seinen neuesten Blog zu starten, in dem wir diese Informationen "offenbaren". Wir haben aber auch einige Details zu den Einheiten und eine Gameplay-Übersicht, die wir durchstöbern können, zusammen mit einem neuen Trailer.

Wie wir aus dem Ankündigungstrailer wussten, werden unsere drei legendären Lords Dechala, Aislinn und Sayl sein. Wir wissen jetzt auch, welche Einheiten wir mit diesen Lords bekommen werden. In Aislinn gibt es ein Meer von Marineeinheiten, wie z. B. den Seehelmfürsten, den legendären Helden Caradryan, den Nebelmagier, den Seeelementar, den Merwyrm, die Ozeaniden, die Schiffskompanie und den Lothern Sky Cutter.

Dechala bringt als General den Chaos-Zauberer von Slaanesh, sowie Styrkaar der Sortsvinaer, den Druchii-Gesalbten, den erhabenen Helden von Slaanesh, die Vergnügungssüchtigen, die Anhänger von Slaanesh, die Champions von Slaanesh, die Slaangors und den Preyton.

Sayl als letzter Lord fügt den nordischen Armeen den Großen Schamanen-Zauberer, Beorg Bearstruck, Fimir Noble, Marodeur-Bärenmenschen, Kurgan-Reiter, Curgan-Reiter, Curs'd Ettin, Chimera und Dreadmaws hinzu.

Wir beginnen zunächst mit dem Blog und dem Gameplay von Aislinn, das am 11. und 12. November erscheint. Dann bekommen wir jede Woche einen Follower-Lord, bis CA alle drei abgedeckt hat.