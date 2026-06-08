Crazy Taxi: World Tour wurde vom ursprünglichen Schöpfer entwickelt und umfasst fünf Städte

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Eines der vielen Spiele, die während der Xbox Games Showcase angekündigt wurden, war Crazy Taxi: World Tour, ein Spiel, dessen Verbleib wir zu hinterfragen begannen, nachdem Sega kurz vor Sonys Event am Dienstag und dem Summer Game Fest plötzlich die Social-Media-Konten der Serie reaktiviert hatte.

Nun wurde es endlich enthüllt, und zusätzlich zu dem, was wir heute früher geteilt haben, wurden weitere Details in einer umfangreichen Pressemitteilung veröffentlicht, die auch die ersten Bilder enthielt. Dank dessen wissen wir nun, dass Crazy Taxi: World Tour unter der Leitung von Kenji Kanno, dem Mann hinter dem Original, entwickelt wird.

Es wird fünf Städte geben, in denen man Kunden herumfahren kann, alle mit vielfältigen Umgebungen. Während des kurzen Trailers, der gezeigt wurde, blitzten mehrere klassische Wahrzeichen San Franciscos vorbei, die (inoffiziell) die Stadt aus dem ersten (und besten) Spiel darstellten.

Es ist auch offensichtlich, dass Offsprings Hit All I Want, der für viele (einschließlich der Band) mit dem Spiel gleichbedeutend ist, erneut lizenziert wurde. Es wird mehrere verschiedene Fahrzeuge zum Freischalten geben, und zusätzlich zur Kampagne gibt es natürlich einen Arcade-Modus, mit dem wir "verrücktes Geld" verdienen können, sowie "mehrere actiongeladene Mehrspielermodi".

Sehen Sie sich unten die ersten Bilder von Crazy Taxi: World Tour an.