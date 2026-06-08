Crazy Taxi: World Tour wird teilweise mit KI erstellt

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Sicherlich waren wir nicht die Einzigen, die vor Freude geschrien haben, als Crazy Taxi: World Tour gestern Abend zum Klang von The Offsprings Klassiker All I Want angekündigt wurde. Auf den ersten Blick sah es nach einem ziemlich klassischen Reboot aus, mit genau dem Look und Gameplay, das wir uns von der Serie erhofft hatten.

Aber... Dieses Glück war nur von kurzer Dauer. Mehrere Personen in sozialen Medien bemerkten bald, dass auf der Steam-Seite steht, dass sogenannte generative KI zur Entwicklung des Spiels verwendet wurde. Das ist ein Warnsignal für viele, die glauben, dass Spiele Kunst sind und Kunst von jemandem mit Seele und Absicht geschaffen werden sollte, anstatt faul einen Knopf zu drücken und KI unsere Unterhaltung gestalten zu lassen. Es gibt Befürchtungen, dass dies zu einem Erosion der Kunstform führen wird, da KI alles auf dem Bestehenden aufbaut, anstatt Neuland zu betreten.

Sega selbst beschreibt den Einsatz von KI wie folgt:

"Bei Sega Corporation nutzen wir generative KI als Unterstützungswerkzeug für Entwickler, mit dem Ziel, unseren Nutzern bessere Inhalte bereitzustellen und Entwicklern zu ermöglichen, sich stärker auf kreative Aufgaben zu konzentrieren.

"Wir haben solche generativen KI-Unterstützungswerkzeuge während der Entwicklung von Crazy Taxi: World Tour verwendet. Es wurde keine KI im Zusammenhang mit den Darstellern im Spiel verwendet."

Game Informer wollte jedoch mehr erfahren und kontaktierte Sega für weitere Kommentare zu dieser umstrittenen Entscheidung. Sie erhielten eine etwas längere Antwort, die weitgehend der ursprünglichen Aussage entspricht, mit zwei Ergänzungen. Erstens stellt Sega fest, dass eine gewisse Nutzung generativer KI, die offenbar völlig optional ist, es Entwicklern ermöglicht, sich darauf zu konzentrieren, "unseren Konsumenten bessere Spiele zu liefern", und sie erklären, wie dies im Titel verwendet wurde, wobei sie klarstellen, dass Menschen die Ergebnisse weiterhin überwachen und genehmigen:

"Generative KI wurde genutzt, um unsere Teams bei der Entwicklung von Hintergrund-Assets für Crazy Taxi: World Tour zu unterstützen. Die generierten Vermögenswerte unterlagen weiterhin der Überprüfung durch das Entwicklungsteam."

Sie stellen außerdem fest, dass "keine KI in Bezug auf die Darsteller im Spiel verwendet wurde", also sind es menschliche Schauspieler in Crazy Taxi: World Tour.

Was hältst du davon? Ist das ein gefährlicher Abstieg in eine Spielwelt voller langweiliger, KI-generierter Inhalte, oder ist Segas Nutzung davon auf einem vernünftigen Niveau?