Crazy Taxi ist zurück! Sega kündigt Crazy Taxi: World Tour an, das 2027 erscheint

Sega gab in den Game Awards 2023 bekannt, dass sie viele klassische Spiele und Serien aus ihrem Katalog neu auflegen oder neu starten. Was später zu Shinobi: Art of Vengeance wurde, war Teil dieser Ankündigung, und auf der Xbox Games Showcase gab es die Enthüllung eines der am meisten erwarteten Spiele: Crazy Taxi: World Tour.

Diese Serie von Arcade-Rennspielen, die ursprünglich 1999 für Arcade-Automaten veröffentlicht und später als eines der bekanntesten Spiele von Segas letzter Konsole auf Dreamcast portiert wurde, und dann auf andere Konsolen (wie PS2, GameCube und Xbox), kehrt zurück, wobei World Tour das erste richtige Spiel für Heimkonsolen ist... In 25 Jahren! Es ist außerdem das erste offizielle neue Spiel seit Crazy Taxi Tycoon für Mobiltelefone im Jahr 2017.

Crazy Taxi 3 wurde 2002 veröffentlicht, und Crazy Taxi: World Tour erscheinen 2027 und erscheinen für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC. Wie man im Trailer sehen kann, bleiben der farbenfrohe Kunststil und der Rennstil erhalten, und laut Sega geht es darum, dass Axel die mysteriösen maskierten Schurken verfolgt, die sein geliebtes Taxi gestohlen haben.