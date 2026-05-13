Crazy Taxi hat eine Game Boy-Demake erhalten

Demakes werden von Spielern in der Regel immer gut aufgenommen. Meistens handelt es sich dabei um neuere Spiele, die die Grenzen verschieben und neu gestaltet werden, um zwei oder drei Konsolengenerationen älter zu sein. Jetzt berichtet Retro Dodo jedoch über etwas völlig anderes: einen klassischen Dreamcast-Titel, der eine Demake-Behandlung erhalten hat, während die Uhr deutlich zurückgedreht wurde.

Wir sprechen hier vom Riesenerfolg Crazy Taxi, der als Game Boy-Version namens Taxi Boy neu interpretiert wurde, aber die Inspiration und das Design sind unverkennbar. Und wir sprechen vom originalen Game Boy, dem der nur vier Grau- und Grüntöne anzeigen konnte. Der spanische Entwickler Pcnono Games steht hinter dem Projekt, bei dem wir erneut durch eine Stadt fahren werden (allerdings nicht nach den Melodien von Bad Religion und The Offspring, da Narcisound die Musik übernimmt). Es gibt drei Fahrer und elf Autos zur Auswahl.

Obwohl das Grundkonzept dasselbe ist, hat sich das Gameplay offensichtlich deutlich verändert, und die Entwickler haben auch die Notwendigkeit hinzugefügt, gelegentlich anzuhalten und zu tanken, um ein interaktiveres Taxi-Arcade-Spiel zu schaffen.

Taxi Boy ist über Itch.io für Android, Linux, Mac und PC erhältlich, und eine physische Game Boy-Cartridge ist ebenfalls auf dem Weg. Sieh dir unten den Trailer und einige Screenshots an.