Crazy Taxi feiert sein 25-jähriges Jubiläum

HQ

Wer erinnert sich nicht an die legendären Worte, die in den späten 90er Jahren durch die Spielhallen hallten? Segas verrückter Taxi-"Simulator" war wirklich etwas Besonderes. Mit seiner adrenalingeladenen Action, seiner direkten Attitüde und einem Soundtrack mit einigen der energiegeladensten Hits der Ära war es schwer, sich nicht zu verlieben.

Seitdem sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, und in diesem Jahr feiert das Franchise sein 25-jähriges Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde ein bisher unveröffentlichter Prototyp des Spiels enthüllt, der zeigt, wie das Team mit verschiedenen Kamerawinkeln experimentiert hat – von denen einer stark an die frühen Grand Theft Auto-Titel erinnert. Im Laufe der Jahre wurde Crazy Taxi auf zahlreiche Konsolen portiert und brachte mehrere Fortsetzungen hervor, aber nichts kam jemals an die Perfektion des Originals heran. Oder was denkst du?

Was sind deine schönsten Erinnerungen an Crazy Taxi ?