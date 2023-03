Crash Team Rumble-Entwickler erklären Battle Pass und Beta-Details

HQ

Crash Team Rumble hat kürzlich sein Veröffentlichungsdatum sowie das Datum bekannt gegeben, an dem es in die offene Beta geht. Jetzt, dank eines neuen Blog-Posts von den Entwicklern, haben wir eine Menge Informationen über diese Beta und den Battle Pass, den das Spiel verwenden wird.

Laut dem Blogbeitrag können Sie mit dem Battle Pass von Crash Team Rumble keine neuen Charaktere und Kräfte freischalten, da dies nur durch das Gameplay möglich ist. Stattdessen erhältst du durch den Kauf des Battle Pass Zugang zu zusätzlichen Kosmetika.

Darüber hinaus erhalten wir in der kommenden Beta nicht nur frühzeitigen Zugang zu öffentlichen Spielen, sondern auch die Möglichkeit, private Lobbys zu besuchen. Es wird auch ein skillbasiertes Matchmaking in der Beta geben, so dass Sie nicht von erfahrenen Spielern zertrampelt werden, und Bot-Matches können verwendet werden, wenn Sie nach etwas Übung suchen. Leider wird Ihr Fortschritt aus der Beta nicht in das Hauptspiel übertragen.

Freust du dich auf den Crash Team Rumble?