Crash Team Rumble hat miserable Zuschauerzahlen

Crash Team Rumble (CTR) wurde kürzlich am 20. Juni veröffentlicht und hatte eine weniger als herausragende Eröffnungsleistung. Als 4v4-Multiplayer-Ableger der beliebten Crash Bandicoot-Franchise ist dieser Teil alles andere als ein Hit auf der Streaming-Plattform Twitch.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat CTR nur 19 Zuschauer auf Twitch und liegt damit sogar noch unter den 30-40 Zuschauern, die zuvor von Video Gamer aufgezeichnet wurden.

Die Statistikseite Twitch Tracker verzeichnete in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 316 Zuschauer, wobei selbst diese Zahl deutlich unter der Spitzenzahl von 12.174 Zuschauern lag. Für ein Online-Multiplayer-Spiel verheißt dies nichts Gutes für die Popularität oder Langlebigkeit seiner Spielerbasis, insbesondere für ein Produkt aus einem etablierten Franchise, das eine treue, bestehende Fangemeinde haben sollte.

Andere neuere Veröffentlichungen schneiden deutlich besser ab. Formula 1 23 hat eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 4.714 und übertrifft damit CTR bei weitem, aber selbst das ist weit entfernt von der gigantischen Final Fantasy XVI durchschnittlichen Zuschauerzahl, die bei 50.605 liegt.

CTR's Creative Director Dan Neil sagte im Gespräch mit VGC: "Obwohl es sich bei den Entwicklern nicht um Live-Service-Spiele handelte, hatte Activision in der Vergangenheit die Erwartung, dass die Dinge erledigt werden, in Qualität und pünktlich, damit sie ihr Ziel und ihre Saison erreichen können.

"Skylanders zum Beispiel, die Leute wollen diese Spielsachen zu Weihnachten auspacken, also konnten wir das nicht verpassen. Was ich damit sagen will, ist, dass wir als Entwickler sehr daran gewöhnt sind, ins Schwarze treffen zu müssen. Wir planen also in die Zukunft und wissen, dass wir ins Schwarze treffen müssen.

CTR's mangelnde Barrierefreiheit auf dem PC könnte es zurückhalten, da es derzeit nur auf den Konsolen Xbox und PlayStation der letzten und aktuellen Generation spielbar ist. Möglicherweise sind Schritte wie ein Import auf den PC die Art von Zukunftssicherheit und Entwicklung, auf die sich Neil bezieht, aber nur die Zeit wird es zeigen, und Crash Team Rumble hat möglicherweise nicht mehr viel übrig.