Crash Team Rumble enthüllt ein filmisches Intro

Crash Team Rumble bietet etwas ganz anderes, als wir es von Crash Bandicoot und seinen Freunden/Feinden gewohnt sind. Anstelle von Einzelspieler-Jump'n'Run oder Rennen dreht sich hier alles um einen teambasierten 4v4-Wettbewerb um Wampa-Früchte.

Was ist also die Geschichte hinter all dem? Nun, das ist etwas, das im filmischen Intro des Spiels, das gerade veröffentlicht wurde, leider nicht erklärt wird. Es ist aber immer noch ziemlich lustig und gibt uns eine Vorstellung davon, was uns erwartet (wenn Sie die Beta noch nicht gespielt haben), wenn Crash Team Rumble am 20. Juni für PlayStation und Xbox startet.

Schau es dir unten an.