Crash Team Racing: Furchterregender Grand Prix erschreckt Racing-Fans

In Crash Team Racing Nitro-Fueled sind letzte Woche ein paar schaurige Inhalte gestartet. Entwickler Beenox hat sich an einigen paranormalen Herausforderungen versucht,...

Am 3. Juli wird das erste große Update für Crash Team Racing Nitro-Fueled bereitstehen. Darin wird ein akutes Problem mit den Speicherständen auf der Playstation 4...

Gamestop begleitet Neuveröffentlichung von Crash Team Racing mit Wettbewerb in zwei deutschen Städten

am 18. Juni 2019 um 10:26 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am Freitag erscheint das Arcade-Rennspiel Crash Team Racing Nitro-Fueled für PS4, Xbox One und Nintendo Switch und der Games-Handel Gamestop hat in Zusammenarbeit mit...