Crash Team Racing: "Back N. Time" Grand-Prix und Mikrotransaktionen vorgestellt

Crash Team Racing Nitro-Fueled ist das Remake eines PS1-Funracers aus dem Jahre 1999. Vor kurzem haben Beenox und Activision Blizzard die Inhalte des neuen Grand Prix ("Back N. Time") aufgedröselt und einen Blick auf die Zukunft des Spiels geworfen. Der Inhalt ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos und wirft sie in die prähistorische Zeit der Dinosaurier. Als spielbarer Charakter wird Baby T eingeführt, obendrein dürfen sich Fans auf frische Skins, Karts, Herausforderungen und Anpassungsoptionen freuen. Eine weitere Strecke rundet die Sache zusammen mit Überarbeitungen an einigen Spielstrukturen ab.

Nachdem Crash und seine Freunde in die Vergangenheit reisen werden, gelangt Spyro im nächsten großen Content-Update in das Spiel, bestätigt Entwickler Beenox. Auch danach sollen weitere Charaktere, wie N. Brio, Nina Cortex und Komodo Moe verfügbar gemacht werden. Das Studio hat uns gleichzeitig jedoch zu verstehen gegeben, dass sie sich die Mühe nicht umsonst machen wollen, deshalb gelangen bald Mikrotransaktionen in das Spiel.

Die Echtgeldtransaktion wird über sogenannte Wumpa-Münzen geschehen, mit denen ihr im Arcade-Rennspiel kosmetische Gegenstände freischaltet. Die Pressemitteilung hat kein genaues Datum für die Veröffentlichung der Mechanik genannt, das wird aber nicht lange dauern. Natürlich versucht der Entwickler instinktiv aufgebrachte Spieler zu beruhigen und versichert, dass sich an der Kernmechanik des Spiels nichts verändern werde: Wumpa-Münzen können in jedem Rennen gewonnen werden und die Mikrotransaktionen sollen Spielern lediglich dabei helfen, Zeit zu sparen.

