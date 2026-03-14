Crash Bandicoot sollte laut Mitbegründer einen eigenen Film oder eine eigene TV-Serie haben

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Die Gaming-Geschichte ist übersät mit zurückgezogenen Plattformspiel-Maskottchen, darunter Bubsy, Croc, Earthworm Jim, Klonoa, Sparkster, Wonder Boy, Zool – und neuerdings auch Sackboy. Die einzigen, die die Zeit wirklich überdauert und über die Jahrzehnte relevant geblieben sind, sind Mario und Sonic – und heute sind sie vielleicht größer denn je.

Es gibt jedoch noch ein paar erfolgreichere Charaktere, die es noch nicht ganz geschafft haben, aber dennoch recht bekannt sind und Spiele in ordentlichen Stückzahlen haben. Ein Paradebeispiel dafür ist Crash Bandicoot, Sonys erster ernsthafter Versuch, Mario und Sonic zu konkurrieren. Heute gibt es sicherlich diejenigen, die auf mehr Spiele hoffen, aber das Interesse von Activision Blizzard (jetzt im Besitz von Microsoft) war nicht vorhanden.

Eine Person ist darüber offensichtlich frustriert und glaubt, dass die Figur ein besseres Schicksal verdient, ist Charles Zembillas, der sowohl Crash als auch seine Freunde (sowie seine Feinde) erschaffen hat. In einem Interview mit Time Extension lässt er seine spürbare Frustration darüber ab, wie der Klempner und der Igel zu zwei der ikonischsten Filmstars Hollywoods geworden sind, während Crash bestenfalls gelegentlich eine Neuauflage eines alten Spiels bekommt:

"Es muss eines der am schlechtesten geführten Anwesen sein. Selbst jetzt denke ich: 'Wo ist der Film? Wo ist die TV-Serie?' Ihr habt hier einen Gewinner, und ihr macht nichts damit."

Zembillas kennt sich mit dem Thema aus und hat unter anderem bei der Entwicklung animierter Klassiker wie She-Ra: Princess of Power, Ghostbusters und Sonic the Hedgehog mitgewirkt. Aber obwohl er es offensichtlich für schade hält, dass Crash keine Chance bekommt, glaubt er, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Bandicoot an der Reihe ist, in Hollywood groß durchzuschlagen:

"Es ist unvermeidlich, dass Crash in einer Serie oder einem Spielfilm zu sehen sein wird. Es braucht nur die Leute, die diese Entscheidungen treffen, um sich darauf einzulassen. Crash ist im Gefüge der Gesellschaft. Es hat eine große Fangemeinde. Es ist eine fantastische Immobilie. Crash macht Spaß. Eine Serie oder ein Film würde die Figuren einer neuen Generation vorstellen. Es wäre ein Hit allein wegen der Fangemeinde."

Was hältst du davon? Hätte ein Film oder eine TV-Serie mit Crash Bandicoot genug Potenzial, um wirklich populär zu werden, und ist es insgesamt eine vernachlässigte Marke, die etwas Besseres verdient – oder ist es einfach eine Frage der Anerkennung, dass Crash am Ende nicht ganz die Ausstrahlung besitzt, die Mario und Sonic in solcher Fülle besitzen?