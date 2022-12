Crash Bandicoot: On the Run schließt Anfang nächsten Jahres

HQ

Letztes Jahr startete King einen endlosen Läufer namens Crash Bandicoot: On the Run. Auch wenn es ein lustiges und gut gemachtes Plattformabenteuer war, scheint es, als ob es immer noch kein Publikum bekommen hat. Die Entwickler haben jetzt einen Facebook-Post geteilt, in dem erklärt wird, dass das Spiel am 16. Februar geschlossen wird. Infolgedessen wurden die App-Käufe ab sofort entfernt, und das Team schreibt:

"Es hat so viel bedeutet, eure Lieblings-Crash-Charaktere zum Leben zu erwecken, und wir haben es aufrichtig geliebt, dieses Spiel zu machen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Zeit mit uns verbracht haben und wir hoffen, dass Sie uns in einem unserer vielen anderen Spiele begleiten werden."

Glücklicherweise startet Crash Team Rumble nächstes Jahr, so dass wir nicht mehr lange auf mehr Crash Bandicoot-Unterhaltung warten müssen.