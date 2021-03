Crash Bandicoot: On the Run! ab 25. März vor Handyspielern auf der Flucht

You're watching Werben

Die Handyspielentwickler von King werden Crash Bandicoot: On the Run! am 25. März auf mobile Plattformen entfesseln. Das Spiel gehört zu der Kategorie von Spielen, die im Fachjargon als Endless-Runner bezeichnet werden - quasi Temple Run/Super Mario Run im Universum von Crash Bandicoot. Es gibt einige Mechaniken und Elemente aus der Hauptserie, darunter Zeitrennen, Edelsteine und Kisten. Abgesehen von Besuchen bekannter Schauplätze dürfen sich Fans der Hauptserie auf Bosskämpfe gegen Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile und Co. freuen.