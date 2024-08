Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Creatures of Ava and Mafia: Definitive Edition erscheint im August im Game Pass

HQ

Xbox möchte, dass wir einen August voller Abenteuer und Erinnerungen haben. Ich sage das, weil die Spiele, die in den kommenden Tagen in den Game Pass-Katalog aufgenommen werden, gerade erst bestätigt wurden und zwei der drei Titel Neuinterpretationen von Klassikern sind.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist in der Tat eine Überarbeitung von drei Spielen. Die ersten Crash Bandicoot-Abenteuer erscheinen in einer überarbeiteten Version mit besserer Grafik und etwas verbesserter Lebensqualität. Mafia: Definitive Edition (die bereits bestätigt wurde) ist die Version von Hangar 13, die 2020 von 2K Games veröffentlicht wurde.

Creatures of Ava ist die Day One Game Pass-Veröffentlichung der Woche. Ab morgen können wir dieses Abenteuer erleben, das den Titeln, in denen es um das Fangen von Monstern geht, eine neue Wendung gibt und uns stattdessen mit der Aufgabe betraut, Monster zu retten. Sie können sich die Liste der Versionen und Game Pass-Veröffentlichungsdaten unten ansehen.



Creatures of Ava (Cloud, PC und Xbox Series X/S) - 7. August



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Cloud, Konsole und PC) – 8. August



Mafia: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC) - 13. August



Leider müssen wir uns auch von einigen langjährigen Spielen verabschieden, die am 15. August den Dienst verlassen werden. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie sie über dieses Datum hinaus spielen möchten, sie bis dahin mit einem zusätzlichen Rabatt von 20% kaufen können.