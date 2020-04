Crash Bandicoot Mobile in ausgewählten Regionen veröffentlicht

Im Februar berichteten mehrere Nutzer aus aller Welt über Werbung für etwas namens Crash Bandicoot Mobile, das ihnen auf Facebook und im Play Store von Google ins Gesicht sprang. Das Material wollte Activision wohl für ein paar Monate später benutzen, denn in Malaysia ist heute das neue Abenteuer von Crash Bandicoot für Handys gestartet (in einer frühen und unvollständigen Fassung). In Deutschland steht der Titel noch gar nicht bereit, vielleicht müssen wir aber nicht mehr lange darauf warten.

Die Entwickler von Candy Crush werden mit dem Projekt assoziiert und es ist ein Free-to-Play-Spiel, das nahe an die Vorlage heranreicht. Wir müssen Level durchlaufen, Hindernissen ausweichen, Kisten zerschmettern, Äpfel sammeln und schließlich Bosse besiegen. Dort setzt auch der große Haken des Spiels an, denn um Dr. Neo Cortex' Crew zu besiegen müssen wir bestimmte Gegenstände sammeln und damit Waffen herstellen. Mit Mikrotransaktionen können wir die dafür nötige Zeit wohl abkürzen, aber das kostet natürlich entsprechend.