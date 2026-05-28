Crash Bandicoot ist als Marke für Filme und Fernsehserien registriert

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In den letzten Jahren gab es nur wenige Crash Bandicoot-Projekte, und seit der Veröffentlichung von Crash Bandicoot 4: It's About Time im Jahr 2020 wurden nur das Mobile Game Crash Bandicoot: On the Run und der Mehrspieler-Flop Crash Team Rumble veröffentlicht. Jetzt jedoch gibt es Anzeichen für ein Comeback, wenn auch vielleicht nicht so, wie viele es sich erhofft hatten.

Resetera hat darauf hingewiesen, dass Activision Crash Bandicoot als Marke für Filme und TV-Serien registriert hat. Es gab frühere Gerüchte, dass Netflix an so etwas arbeitet, und da sowohl das Summer Game Fest als auch die Xbox Game Showcase bevorstehen, könnte man vermuten, dass dies dort angekündigt wird.

Für alle, die stattdessen auf ein Spiel hoffen, steigen die Chancen natürlich, dass es von einem passenden Spiel für Synergieeffekte begleitet wird, also drückt einfach die Daumen.