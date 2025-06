Crash Bandicoot, FC 25, Warhammer 40.000 und der neueste Titel von Remedy, der mit dem Game Pass hinzugefügt wird

HQ

Wir sind ein paar Tage zu spät mit dieser Nachricht, aufgrund von allem, was am Wochenende passiert ist (Summer Game Fest und eine ganze Menge mehr), aber zumindest hat Microsoft jetzt verraten, welche Spiele in naher Zukunft zum Game Pass kommen - und es ist ein abwechslungsreiches und großartiges Line-Up, das auf Abonnenten wartet.

Hier erfährst du, was dich wann erwartet (Spiele mit * werden bei der Veröffentlichung nicht im Game Pass Standard erscheinen, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Xbox Standard):



Baldur's Gate: Enhanced Edition (Cloud und Xbox) - Heute



Baldur's Gate II: Enhanced Edition (Cloud und Xbox) - Heute



Warhammer 40.000: Space Marine - Master Crafted Edition (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 10. Juni*

Barbie Project Friendship (Cloud, Xbox und PC) - 11. Juni



Kingdom: Two Crowns (PC) - 11. Juni*



EA Sports FC 25 (Cloud, Xbox und PC) – 12. Juni*



The Alters (Cloud, PC und Xbox Series S/X) – 13. Juni*



FBC: Firebreak (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 17. Juni*



Crash Bandicoot 4: It's About Time (Xbox und PC) - 17. Juni



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 17. Juni*



Abonnenten können sich auch über Vergünstigungen und andere Vorteile freuen, wie z. B. das Neon-Bundle für Stumble Guys, den Gold Tribal Mask Weapon Charm für Apex Legends und das Mute Pack für Rainbow Six: Siege X, über das Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Wie üblich verlassen einige Spiele den Game Pass, in diesem Fall am 15. Juni. Abonnenten haben bis dahin bis zu 20% Rabatt auf diese Titel, also stellen Sie sicher, dass Sie sie spielen oder kaufen, wenn Sie welche behalten möchten: