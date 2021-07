Crash Bandicoot 4, Nitro-Fueled und die Nsane Trilogy feiern 25-jähriges Crashiläum

Crash Bandicoot ist seit 25 Jahren im Umlauf und das nimmt Publisher Activision zum Anlass, um die drei neuesten Spiele der Reihe in zwei frischen Software-Bundles zu verkaufen. Die jüngsten Abenteuer des orangefarbenen Beutelteufels könnt ihr in der sogenannten "Crashiläum"-Ausgabe (enthält Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash Bandicoot: Nsane Trilogy und Crash Team Racing Nitro-Fueled) zum Preis von bis zu 130 Euro kaufen. Wer auf den Fun-Racer verzichten kann, bekommt die beiden Jump'n'Runs in der "Quadrilogie" zum Preis von bis zu 100 Euro (je nach Plattform) für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Aktuelle Rabattaktionen reduzieren den Preis teilweise weiter, allzu viel spart ihr beim Kauf der Spiele gegenüber dem Einzelverkauf aber nicht.