Crash Bandicoot 4: It's About Time hüpft, wirbelt und rätselt am 2. Oktober auf PS4 und Xbox One

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Heute um 17:00 Uhr haben Activision und Toys for Bob ihr "geheimes" Spiel Crash Bandicoot 4: It's About Time vorgestellt. Im ersten Video werdet ihr den aufpolierten grafischen Stil erkennen, der den Charakteren und Umgebungen noch mehr Leben einzuhauchen verspricht. Sicher fallen euch auch die unterschiedlichen Perspektiven auf, die spielmechanisch vom Entwickler berücksichtigt werden. Damit meinen wir nicht nur die wechselnden Kamerawinkel, da Crash in seinem neuesten Abenteuer Unterstützung von anderen Spielfiguren erhält. Dr. Neo Cortex wird ihm beispielsweise helfen und er bringt seine eigenen Fähigkeiten und Level mit.

Wir werden neue Gebiete erkunden und sogenannte Quantim-Masken vorfinden, die Crash und Coco neue Fähigkeiten gewähren. Damit können wir beispielsweise die Zeit verlangsamen oder die Schwerkraft manipulieren. Das alles wird möglich, weil Cortex, Dr. N. Tropy und Uka Uka ein Loch in das Raum-Zeit-Kontinuum reißen, als sie dem Planeten entkommen sind, auf dem sie in Crash Bandicoot 3: Warped gefangen waren. Crash Bandicoot 4: It's About Time wird am 2. Oktober auf Playstation 4 und Xbox One erscheinen und euch die Möglichkeit geben, an der Wand zu rennen, auf Schienen zu grinden und an Seilen zu schwingen. Mehr Eindrücke zu den neuen Mechaniken findet ihr in unserer ausführlichen Vorschau, da wir bereits mit Paul Yan von Toys für Bob gesprochen haben.