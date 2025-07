Craig Robinson verlässt die Comedy, um "etwas Größeres" zu suchen

HQ

Craig Robinson ist zu einer modernen Ikone im Comedy-Bereich geworden, da er im Laufe der Jahre in verschiedenen Projekten und Produktionen aufgetreten ist, sei es The Office, Hot Tub Time Machine, Die Gangster Gang, Das ist das Ende, Eastbound & Down, Ananas Express und unzählige andere. Man könnte sagen, dass Komödie das ist, was Robinson am besten kann, wohl seine wahre Berufung, aber der Schauspieler ist anderer Meinung.

Wie in einem neuen Instagram-Video erwähnt, verrät Robinson, dass er tatsächlich mit der Comedy aufhört und sich stattdessen auf "meine wahre Berufung", konzentrieren wird, die er als "riesig" ansieht.

In voller Länge erklärt Robinson: "Ich wollte nur, dass du es von mir hörst: Ich höre mit der Comedy auf. Aber nicht umsonst. Es war ein fantastischer Lauf und ihr wart alle großartig und wunderbar, aber ich folge etwas Größerem. Also, vielen Dank, ich liebe dich und bleib dran."

Es ist unklar, was die Zukunft für Robinson bereithält, aber wir wissen, dass er in naher Zukunft in einer Fortsetzung von Die Gangster Gang auftauchen wird.