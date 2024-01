Craig Robinson ist offen für eine Rückkehr als Daryl in einem The Office-Reboot

HQ

Lange Zeit machten eine ganze Reihe von Gerüchten die Runde, dass ein Reboot von The Office in Arbeit sei. Im November 2023 wurden diese Gerüchte jedoch scheinbar vereist, als der Mitschöpfer der Serie, Greg Daniels, erwähnte, dass kein Reboot in Entwicklung sei und dass, wenn ein zukünftiges The Office -Projekt erstellt werden sollte, es stattdessen eine Schwesterserie sein würde, die auf neuen Charakteren in einem neuen Setting basiert.

Obwohl dies anscheinend jede Idee eines Reboots ausschließt, lässt eine Schwesterserie zumindest die Tür für Charaktere offen, die in irgendeiner Form zurückkehren könnten, und Craig Robinson, der für seine Darstellung von Daryl in der Serie bekannt ist, wurde gefragt, ob er daran interessiert wäre, zu der Figur zurückzukehren.

Im Gespräch mit AV Club sagte Robinson: "Ich habe gehört, dass da etwas im Gange ist. Es wurde mir gegenüber nicht erwähnt. Wenn das der Fall ist, würde ich Darryl gerne irgendwann wieder aufnehmen, aber im Moment weiß ich es nicht."

Möchten Sie mehr Projekte sehen, die in der Welt von The Office angesiedelt sind?