Cozy Grove: Camp Spirit startet im Juli

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Cozy Grove: Camp Spirit hat sein offizielles Veröffentlichungsdatum und ist für eine Vielzahl neuer Plattformen bestätigt. Die Fortsetzung des gemütlichen Lebenssims von 2021 erscheint auf Konsolen wie PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2, Xbox One und Xbox Series X/S.

Es muss nicht lange auf die Veröffentlichung des Spiels warten, denn es erscheint am 15. Juli. Es wurde bereits bestätigt, dass es zum Start auf PC und Mobilgerät verfügbar sein wird. Wie in Cozy Grove werden die Spieler bei Camp Spirit unruhige Geister beruhigen. Diesmal können Spieler Geschenke für ihre Freunde in Form eines asynchronen Mehrspielermodus hinterlassen.

Im Nachfolger gibt es neue Bären sowie neue Inselaktivitäten, saisonale Veranstaltungen und mehr. Entdecken Sie zahlreiche Überraschungen in Cozy Grove: Camp Spirit, wenn es am 15. Juli für PC, Mobilgeräte und Konsolen erscheint.