Cozy Grove: Camp Spirit ist ein gesundes Spiel für Erwachsene

Während des Summer Game Fest gab es nicht nur viel Mut und Blut in Dingen wie Doom: The Dark Ages, Gears of War: E-Day und mehr, sondern auch viele lustige, gesunde Spiele, die ihren Spielern eine erholsame, entspannende Zeit bescheren.

Einige mögen diese Spiele als etwas für Kinder betrachten, aber die leitende Designerin von Cozy Grove: Camp Spirit Alicia Fortier sprach darüber, dass sich das Spiel eigentlich an Erwachsene richtet. "Cozy Grove ist ein Spiel, das wirklich eine warme Atmosphäre für unsere Spieler schaffen will. Aber wissen Sie, wir beschreiben uns als erwachsene, gemütlich oder gruselig süß, und das liegt daran, dass wir die Tatsache respektieren wollen, dass die Menschen ein Leben hatten", sagte sie.

"Wir wissen, dass es da draußen nicht immer Sonnenschein und Regenbogen gibt, und wir wollen das respektieren und den Menschen die Möglichkeit geben, dies in einer sicheren Umgebung zu erkunden. Und so machen wir viele Witze, es ist sehr humorvoll, aber in unseren Geschichten erforschen wir gerne tiefere Themen, die bei den Leuten wirklich Anklang finden und ihnen die Möglichkeit geben, etwas Empathie auszudrücken und eine andere Perspektive zu sehen."

Wenn du auf der Suche nach einem lustigen, unbeschwerten Spiel bist, das immer noch eine tiefgründige Thematisierung im Mittelpunkt hat, schau dir unser vollständiges Interview unten an. Wenn Sie schon dabei sind, wenn gesunde Spiele Ihr Ding sind, haben wir auch einen Blick auf Critter Café geworfen, und Sie können das Interview hier finden.