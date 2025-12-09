Cozy Caravan wird den Early Access verlassen und im Januar im Zustand 1.0 starten.

Im Rahmen der Wholesome Snack Showcase ist der Entwickler 5 Lives Studios aufgetaucht, um einige spannende Neuigkeiten über sein kommendes Einzelspieler-Erkundungs-, Crafting- und Community-Spiel Cozy Caravan bekannt zu geben.

Dies ist ein Life-Sim-ähnliches Projekt, bei dem die Spieler einen erbten Wohnwagen erben und das schöne Zuhause als Ort nutzen, um Mahlzeiten zu kochen, Desserts zu backen, Outfits zu nähen, durch die örtliche Stadt zu reisen und allerlei einzigartige und skurrile Charaktere kennenzulernen, um ihnen bei den Vorbereitungen auf das jährliche Whizz Bang Fair zu helfen, das bald stattfindet.

Derzeit im Early Access verfügbar, wird Cozy Caravan diese Entwicklungsphase bald hinter sich lassen und sich in den 1.0-Zustand weiterentwickeln. Das genaue Datum für diese Änderung wurde auf den 8. Januar 2026 festgelegt, was auch der Tag sein wird, an dem das Spiel zu Nintendo Switch und Apple Arcade kommt.

Mit dieser Ankündigung im Hinterkopf werfen Sie einen Blick auf Cozy Caravan unten.