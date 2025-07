Coyote vs. Acme legt das Veröffentlichungsdatum im August 2026 fest

HQ

Okay, bevor wir anfangen, können wir versprechen, dass wir uns diesen Film ansehen werden, wenn er rauskommt? Studios werden also nicht dafür belohnt, dass sie Filme für immer wegsperren? Wir alle haben im Internet gestöhnt, aber vielleicht müssen wir tatsächlich das tun, was wir alle am 28. August 2026 gesagt haben.

Das ist der Zeitpunkt, an dem Coyote vs. Acme herauskommt. Eine Podiumsdiskussion auf der San Diego Comic Con in diesem Jahr kündigte die triumphale Rückkehr des Films an, wobei Moderator Paul Scheer sogar sagte, es sei eine Podiumsdiskussion, "die man nicht sehen sollte". Coyote vs. Acme hat, gelinde gesagt, eine schwierige Zeit hinter sich. Der Film wurde von Warner Bros. auf Eis gelegt, obwohl er 2023 fertiggestellt wurde, aber seitdem haben die Fans nicht aufgehört, einen richtigen Kinostart zu bekommen.

Ketchup Entertainment kaufte den Film Anfang des Jahres für 50 Millionen Dollar, und jetzt rast er auf einen Kinostart im nächsten Jahr zu. Laut Variety wurde auf der Comic Con ein neuer Trailer enthüllt, zusammen mit einem längeren Sketch von Acme-Anwälten, die versuchen, das Ganze zu beenden.

In Coyote vs. Acme tut sich ein vom Pech verfolgter Anwalt mit dem ebenso unterdrückten Wile E. Coyote zusammen, um den Waffenhersteller Acme zu verklagen.