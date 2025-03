Coyote vs. Acme könnte doch noch in die Kinos kommen

Trotz des Geschreis der Fans nach seiner Veröffentlichung entschied sich Warner Bros., den Live-Action-Animationshybrid aus Coyote vs. Acme auf Eis zu legen. Seit dieser Entscheidung haben die Leute immer noch lautstark ihren Wunsch geäußert, den Film zu sehen, da alle Beteiligten glaubten, dass es ein guter Film sei.

Jetzt, obwohl alle Hoffnung verloren zu sein scheint, scheint es, dass wir den Film doch noch sehen können. Laut Deadline will Gareth Wests Ketchup Entertainment - das Unternehmen hinter der Rettung von The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie - Coyote vs. Acme für 50 Millionen US-Dollar kaufen.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass dies nicht passiert, da der Deal noch nicht abgeschlossen ist, aber die Dinge gehen anscheinend in die richtige Richtung und wenn alles weiterhin gut läuft, könnten wir einen Kinostart von Coyote vs. Acme im Jahr 2026 sehen. Jetzt haben wir uns alle genug darüber beschwert, wir sollten besser unsere Hintern in die Sitze stecken, wenn es rauskommt.

