Coyote Time Publishing ist ein neuer globaler Spielepublisher

Seit einigen Jahren sind die Nachrichten aus der Spielebranche nicht gut. Entlassungen, Studioschließungen, Gerichtsverfahren und so weiter. Aber manchmal können gute Dinge passieren.

Coyote Time Publishing ist ein neuer Spielepublisher aus Finnland und verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: "kleine Indie-Studios weltweit bekannt zu machen".

Der Gründer und CEO ist Jussi Loukiainen, der auch im Spielestudio Platonic Partnership tätig ist.

"Spieleentwicklung ist schon schwer genug, also sollte es nicht schwierig sein, Spieler für dein Spiel zu finden. Wir haben Coyote Time Publishing mit der Idee gegründet, dass Indie-Studios sich auf die Spieleentwicklung konzentrieren können, während wir uns um alles kümmern, was mit der Markteinführung des Spiels zu tun hat."

Laut dem finnischen Spielebranchenverband Neogames gibt es allein in Finnland über 200 Spielestudios, die nur wenige Mitarbeiter haben, einen Jahresumsatz von unter einer Million Euro, und sie veröffentlichen zudem ihre Spiele selbst. Diese können eindeutig als Indie-Entwickler beschrieben werden, und die meisten von ihnen benötigen Unterstützung beim Veröffentlichen ihrer Spiele.

"Kleine Indie-Spiele können selbst auf den größten Spielemärkten der Welt wettbewerbsfähig und unverwechselbar sein. Wir veröffentlichen nicht nur Spiele, sondern helfen auch, Communities, Geschichten und Erfahrungen aufzubauen, die bei Spielern auf der ganzen Welt Anklang finden."

Coyote Time Publishing unterstützt Studios bei Bedarf auch mit eigenen Self-Publishing-Projekten. Das Unternehmen entwickelt derzeit geeignete Werkzeuge für diesen Zweck.

Die ersten beiden Spiele, die von Coyote Time Publishing veröffentlicht wurden, sind Voltage High Society und Orbital Overdrive.

Voltage High Society berichtet, dass es "Cyberpunk-Ästhetik, Gefängnisumgebungen und First-Person-Action vermischt" und dass "Voltage High Society ein intensives und atmosphärisches Spiel voller Kampf, Erkundung und Abenteuer ist". Die Early-Access-Version von Voltage High Society ist jetzt für den PC über Steam für 14,99 Euro erhältlich. Die vollständige Veröffentlichung ist für Ende März 2026 geplant.

Orbital Overdrive hingegen "kombiniert Arena-Kampf, Twin-Stick-Steuerung und Roguelit-artigen Fortschritt. Es enthält außerdem subtile RPG-Elemente, die ein starkes Gefühl von Fortschritt betonen." Das Spiel wird im März 2026 für den PC über Steam für 4,99 Euro veröffentlicht.

HQ

HQ