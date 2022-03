Cowabunga: Neue TMNT-Sammlung mit 13 alten Retrospielen angekündigt

Während des Sony-Streams kündigte Konami diese Woche Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection an. Dieser Titel vereint insgesamt 13 alte Retro-Spiele der TMNT-Lizenz in sich, die für aktuelle Plattformen neu aufgelegt werden. Die Sammlung enthält nicht nur Zugang zu diesen 2D-Plattformern/Brawlern, die Entwickler Digital Eclipse haben gleichzeitig moderne Komfortfunktionen eingepflegt. Dadurch ist es möglich, die Games jederzeit zu speichern, kleinere Fehler mit der Rückspulfunktion rückgängig zu machen und die Tastenbelegung anzupassen.

Nickelodeon unterstützt die Sammlung übrigens mit einem umfangreichen Archiv. Laut dem Publisher sind "noch nie zuvor gesehene Artworks, Skizzen und Game-Design-Materialien aus dem Entwicklungsprozess" enthalten. Die digitalen Spieleanleitungen sind ebenfalls abrufbar und zwar für alle 13 Titel:



Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)



Turtles in Time und Tournament Fighters sind die einzigen beiden Spiele, die nicht in der originalen japanischen Version enthalten sind. Das originale TMNT, TMNT: Turtles in Time, TMNT: The Hyperstone Heist und TMNT Tournament Fighters haben sogar Online-Unterstützung bekommen (ein lokaler Couch-Koop ist ebenfalls möglich). Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection wird noch dieses Jahr zum Preis von 40 Euro auf Playstation 4, PC (Steam), Nintendo Switch und Xbox One erscheinen.

