Cover-Athlet enthüllt für MLB The Show 26

Während EAs Sportspiele meist gemischte Bewertungen erhalten und viele es für unrealistisch halten, den vollen Preis für das zu zahlen, was sie im Grunde als aktualisierte Team-Kader ansehen, werden 2K Sports-Titel oft dafür kritisiert, genauso sehr ein Ladengeschäft wie ein Spiel zu sein.

Und dann gibt es Sony, das jedes Jahr seine MLB The Show veröffentlicht und fast immer positive Bewertungen ohne Beschwerden über unangemessene Mikrotransaktionen erhält. Ob sie diesen Trend auch dieses Jahr fortsetzen werden, bleibt abzuwarten, aber über den PlayStation Blog haben sie zumindest die ersten Details vorgestellt.

Dazu gehört auch der Coverstar, der im Fall von MLB The Show 26 der New York Yankees-Star Aaron Judge sein wird, der dreimal zum MVP der American League gewählt wurde. Der erste Trailer wird nächste Woche veröffentlicht (wir drücken die Daumen, dass er mit dem angeblichen Sony-Event in Verbindung gebracht wird, über das wir neulich berichtet haben), aber die Formate sind bereits bestätigt – was eine große Überraschung ist.

Es stellt sich heraus, dass MLB The Show 26 für PlayStation 5, Xbox Series S/X und... Wechsel. Nein, nach Letzterem fehlt kein "2", aber Sony scheint die Switch 2 komplett zu überspringen, obwohl sie erwähnen, dass es einige "besondere Vorteile" für Nintendos Format geben wird. Die Premiere ist am 17. März, aber wenn du eine teurere Version kaufst, kannst du vier Tage früher einen Vorsprung haben.