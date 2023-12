Courtney Cox' Shinning Vale wurde nach zwei Staffeln abgesetzt

HQ

Shinning Vale, eine Horror-Comedy-Serie mit Courtney Cox in der Hauptrolle, wurde nach nur zwei Staffeln abgesetzt. Deadline berichtet, dass Warner Bros. TV versucht hat, die Serie an einen anderen Sender zu verkaufen, aber erfolglos war, was zur Einstellung der Serie führte.

Co-Schöpfer Jeff Astrof schrieb auf Instagram: "Was für eine absolute Freude ich hatte, an dieser Serie zu arbeiten. Kein einziger schlechter Tag. Bitte schaut euch die STARZ-Serie Shining Vale bis zum 31.12. an."

Variety hat auch berichtet, dass Astrof ein exklusives Statement abgegeben hat, in dem es heißt: "Angesichts all der wirklich herzzerreißenden Nachrichten, die gerade in der Welt passieren, wäre es für mich unangemessen zu sagen, dass ich untröstlich darüber bin, dass Starz Shining Vale nicht für eine dritte Staffel aufnimmt."

Er fuhr fort: "Ich habe jedoch kein Problem damit, zu sagen, dass ich niedergeschlagen und zutiefst traurig über die Nachricht bin. Für die Schauspieler ist es ein Jahr her, dass wir fertig waren, aber ich habe daran gearbeitet, die dritte Staffel zu schreiben, bis ich letzte Woche die Neuigkeiten hörte."

Es wurde kein konkreter Grund für die Absetzung der Serie genannt, aber Quellen, die Variety nahestehen, behaupten, dass Shinning Vale "kein ausreichend großes Publikum gefunden hat, um weiterzumachen."

Danke, NME.